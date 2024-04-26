Глава Пентагон открыл "Рамштайн" заявлениями о F-16 и новом пакете помощи Украине

Всесторонняя поддержка Украины будет продолжаться и дальше

Во время открытия 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины, так называемого формата "Рамштайн", глава Минобороны США Ллойд Остин анонсировал еще один пакет помощи Украине. Также он сообщил, что самолеты F-16 начнут прибывать уже в этом году вместе с обученными пилотами.

Об этом говорится в трансляции обращения Ллойда Остина. Отмечается, что новый пакет помощи на сумму 1 миллиард долларов будет содержать ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.

"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, умудренными членами этой Контактной группы", — сказал глава Пентагона.

По словам Остина, за два года полномасштабной войны Украина в рамках "Рамштайна" получила более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысячи ракет.

"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", — отметил глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что всесторонняя поддержка Украины будет продолжаться и дальше. К тому же Контактная группа разработала новый механизм, который позволит быстрее адаптироваться к новым вызовам и потребностям.

В частности глава Пентагона сообщил: "Мы сегодня будем особенно сосредотачиваться на усилении украинских систем ПВО для того, чтобы Украина действительно могла закрывать свое небо. Это для нас сегодня самый высокий приоритет".

В Пентагоне понимают, что Украина сейчас нуждается в большем количестве артиллерийских систем, чтобы освободить территории, оккупированные Россией.

"Борьба Украины за свободу, за свой суверенитет – эта борьба важна для нас всех. Украина не согнулась под ботинком Путина. Поэтому сегодня мы готовимся к какой-либо дальнейшей агрессии РФ, включая агрессию в отношении наших партнеров. Украина показала всему миру, насколько опасным и хаотичным был бы мир, если бы автократы заняли свое место и получили что хотят. Два года назад я говорил, что мы будем продолжать помогать укреплять арсенал украинской демократии. И мы будем делать это сегодня", – резюмировал Остин.

Ранее "Телеграф" писал, что, по выводам аналитиков ISW, проблемы с боеприпасами и системами для противовоздушной обороны Украины привели к созданию малозащищенных районов вдоль фронта. Поэтому российские террористы атакуют украинские позиции управляемыми и неуправляемыми авиабомбами, что дает россиянам возможность медленно, с потерями, но уверенно продвигаться вперед.