Раньше, чем ожидалось: у Байдена рассказали, когда Украина получит новое вооружение

США приступают к доставке в Украину артиллерийских боеприпасов

Первое вооружение из нового пакета военной помощи США будет доставлено в Украину в течение нескольких дней. Однако некоторое оборудование будет предоставлено несколько позже.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда". Он напомнил, что у США есть большие склады с оружием на территории Польши.

"В этом списке есть вещи, которые могут быть доставлены туда (в Украину – ред.) в очень короткие сроки, в считанные дни… Другие вещи займут больше времени", – отметил Кирби.

В то же время представитель Белого дома заявил, что в настоящее время приоритетом для Украины являются средства противовоздушной обороны и объявленный недавно пакет военной помощи Украины содержит критически важные для нее средства. Отвечая на вопрос журналиста по поводу возможной отправки в Украину еще одной батареи ЗРК Patriot, он ответил: "Когда мы пришлем дополнительные средства и сможем рассказать об этом, мы обязательно дадим вам знать".

"Но очевидно, что противовоздушная оборона будет оставаться приоритетом для украинцев. И если мы сможем внести свою лепту в эту противовоздушную оборону с помощью различных средств дальнего, среднего и ближнего радиуса действия – мы сделаем это", — подчеркнул Кирби.

В свою очередь спикер Пентагона Пэт Райдер отказался подробно рассказывать о сроках прибытия американского вооружения в Украину. В то же время он добавил, что процесс доставки уже начался, в частности, США уже приступают к доставке в Украину артиллерийских боеприпасов.

"Мы уже начали процесс перемещения некоторых видов вооружения, боеприпасов и техники, которые, как я уже упоминал ранее, будут там в течение нескольких дней, если не раньше", – заявил он.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, вокруг которого полгода шли споры. Некоторые боеприпасы и вооружения поступят в Украину в течение нескольких дней, а некоторые – через месяцы.