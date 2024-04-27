Граждан Таджикистана официально призвали не ездить в Россию: подробности

Пока только временно...

Таджикистан, который осудил пытки российскими силовиками задержанных после теракта в Crocus City Hall боевиков ИГИЛ, настоятельно рекомендует своим гражданам не въезжать в Россию. Правда, всего лишь временно.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики. Что стало причиной такого решения, не указывается.

"Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Отметим, что ранее Таджикистан был крайне обеспокоен проблемами, с которыми сталкиваются последние несколько недель граждане республики при пересечении российской границы. Мигранты тогда жаловались, что в пунктах пропуска застряли сотни граждан. В то же время, российская сторона не указывала причины, по которым запрещала въезд таджиков на свою территорию. А российские пограничники открещивались техническими неисправностями системы.

Ранее "Телеграф" писал, что в начале марта шесть западных стран присоединились к сообщениям о возможных террористических актах в России в ближайшие дни. Канада, Южная Корея, Латвия, Швеция, Германия и Чехия предупреждают граждан об опасности, просят быть осторожными, а лучше всего вообще не посещать или покинуть территорию России.