В России вспышка ксенофобии: в участки гребут всех неславянской внешности

Граждане Таджикистана боятся, что их отправят на войну против Украины.

После теракта в подмосковном Crocus City Hall в РФ резко возрастает негативное отношение ко всем выходцам из Центральной Азии. И пока патриарх Кирилл заявляет, что "русского" национализма не существует, факты свидетельствуют об обратном.

"Телеграф" рассказывает все, что известно на данный момент.

От облав до поджогов

"В России и так многие не любят не-россиян, а тут еще эта ситуация", — кратко и по сути описывают ситуацию мигранты из Таджикистана в одном из Telegram-чатов.

По данным СМИ, в России работает около 10,5 млн мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Цифра не учитывает тех, кто не имеет официальной регистрации. После теракта силовики в регионах значительно усилили проверки иностранцев, особенно выходцев из вышеперечисленных стран.

"Мигрантов окружают люди в масках с дубинками в руках, забирают всех лиц неславянской внешности, затем везут в участок, где несколько часов проверяют по разным базам. Все это время людям не дают воду и не отпускают в туалет", — описывают местные медиа ситуацию в Тюмени.

В Тюмени в участки забирают всех

В комментарии BBC российская правозащитница Валентина Чупик подтверждает, что полиция врывается в общежития и хостелы мигрантов по всей стране и производит задержание. Она сообщила о более чем 30 случаях пыток после арестов.

"Группа граждан Таджикистана обратилась ко мне с просьбой предоставить им безопасное жилье, потому что они боятся жить в своем общежитии", — описывает Чупик.

Таджикские диаспоры в разных городах призывают соотечественников "быть осторожными" и сохранять осмотрительность. Местами – не выходить на улицы вечером.

Другой красноречивый случай: граждан Кыргызстана, которые 24 марта приземлились в "Шереметьево", россияне более суток продержали в аэропорту и в конечном итоге вернули домой. Вскоре после этого МИД Кыргызстана рекомендовал согражданам воздержаться от посещения РФ без надобности.

Ксенофобия распространена и среди рядовых граждан РФ. В Благовещенске, который через реку Амур граничит с Китаем, неизвестные подожгли принадлежавший мигрантам павильон рынка. Мэр города Олег Имамеев заявил, что это было сделано "очевидно, на национальной почве".

В Санкт-Петербурге группа молодых людей затравила этническую казашку и угрожала отрезать их ухо. Девушку спасло то, что она успела заскочить в автобус и уехать.

Нападкам подвергаются и граждане РФ азиатской внешности: на днях в московском метро группа мужчин окружила жительницу Якутии и начала скандировать "Россия для россиян", "Москва для москвичей", используя при этом нацистские жесты. Прохожие в происходящее решили не вмешиваться.

Призывы к усилению мер относительно мигрантов распространяются и на политическом уровне. Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Шеремет предложил ограничить въезд иностранцев на период так называемой "спецоперации". А депутат Владислав Даванков призвал усилить цифровой контроль за мигрантами и предложил депортировать их после малейшего правонарушения.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что количество преступлений, совершенных мигрантами, в 2023 году выросло на 75%, не предоставив конкретных деталей. В то же время, в МИД России анонсируют, что работа по "повышению контроля за притоком мигрантов" по линии правительственных структур ускорится.

По наблюдениям правозащитников, против мигрантов активно фальсифицируют административные правонарушения: тем людям, к которым применяют силу, предъявляют "неподчинение требованиям работников полиции" и отправляют за решетку; некоторым выдвигают миграционные правонарушения, чтобы в конце концов депортировать.

Часть задержанных отправляются в военкоматы. Еще до полномасштабного вторжения в Украину российское Минобороны взялось за схему вербовки мигрантов на военную службу. У иностранцев отказывались принимать документы для получения российского гражданства, пока они не принесут справку из военкомата о подписании контракта на прохождение военной службы. А тем, кто получал российский паспорт, "бонусом" выдавали повестку.

Некоторые граждане Таджикистана в РФ опасаются, что после последних событий их начнут массово отправлять на войну против Украины.

"Таджики действительно боятся, что российские власти начнут массово отправлять их на фронт воевать в отместку нашему народу", — сказал в интервью The New York Times таджикский правозащитник, которому удалось уехать из РФ.

27 марта в подмосковной Электростале росгвардия устроила проверку склада интернет-магазина Wildberries. У рабочих проверяли наличие трудовых патентов, вида на жительство и военного билета. Как сообщается в сети, некоторых трудовых мигрантов затолкнули в автозак и отвезли в военкомат.

Попытки снизить напряжение

Когда стало ясно, что социального взрыва не избежать, российская машина пропаганды пыталась снизить антимигрантские и антиисламские настроения. В противовес новостям о вероятных террористах из Таджикистана распространялись истории героизма выходцев из Кыргызстана, Азербайджана и, собственно, Таджикистана, спасавших людей в Crocus City Hall. Например, 15-летнего киргиза Ислама Халилова, который вывел из ТЦ сотню людей, наградили медалью мусульман РФ, отличием детского омбудсмена и остальными поощрениями.

Истории о гражданах Азербайджана и Таджикистана

А глава Чечни Рамзан Кадыров выразил "обеспокоенность реакцией российских ультранационалистов" на теракт.

"Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку. Правоохранительные органы сейчас трезво следуют такому принципу. Но уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далёкие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам", — жаловался Кадыров.

Позже он похвастался награждением бойцов чеченского подразделения "Ахмат-Россия", участвовавших в задержании террористов в Брянской области.

В Институте изучения войны (ISW) обратили внимание, что ранее Кадыров уже оказывался в центре громких межэтнических и религиозных скандалов, что, вероятно, мешало его попыткам балансировать между отстаиванием исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля.

Давняя история ксенофобии

Но не стоит думать, что политика неприязни, а часто и ненависти к иностранцам – это что-то новое для России. По данным исследовательского центра "Сова", в стране ежемесячно фиксируются случаи ксенофобии и проявления национализма. Так, с начала 2024 года было зафиксировано, по меньшей мере, 30 нападений на почве ненависти.

Ультраправые Telegram-каналы хвастаются и публикуют видеоролики со сценами жестоких нападений на уроженцев Центральной Азии, Кавказа и людей неславянской внешности.

Даже в ситуации с Crocus City Hall националисты организации "Русская община" возмущаются, что медиа пишут о киргизе Халилове и при этом молчат о "русских ребятах", спасавших посетителей концерта. "Русская община" вместе с силовиками регулярно участвует в рейдах с обысками и проверками мигрантов, отчитывается о "жестоких разговорах" и "усмирении" иностранных граждан, которых без суда и следствия обвиняет в совершении преступлений.

"Русская община" вместе с силовиками регулярно участвует в рейдах

Националисты-ксенофобы регулярно призывают граждан РФ присоединяться к их рядам; проводят для новичков курсы стрельбы и боевых искусств. Судя по приросту подписчиков на ультраправых каналах, все больше этнических россиян разделяют их идеи.

О том, что РФ в ближайшее время может охватить межэтническую рознь, предупреждают и на Западе. К примеру, The New York Times отмечает, что диктатор Путин всегда использовал в своих целях этническую напряженность. Когда он приходил к власти, Россия вела войну против Чечни. Путин также способствовал разжиганию сепаратизма в грузинских регионах Южная Осетия и Абхазия для дальнейшей их оккупации.

"Кремль ходит по тонкой линии, пытаясь сделать сторонников войны счастливыми, обещая более жесткие действия против мигрантов, одновременно пытаясь предотвратить вспышку напряжения в обществе", — пишет издание.

В конце прошлого года Путин заявлял, что тех, кто хочет посеять между народами России семена вражды, недоверия и ксенофобии, ждет провал. Но, похоже, самому Кремлю становится все сложнее контролировать эти процессы, разрастающиеся без всякого внешнего вмешательства.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" британский эксперт спрогнозировал, когда России грозит серьезный внутренний "взрыв".