Еще шесть стран предупредили об угрозе терактов в России в ближайшие дни: что известно

Граждан западных стран призывают быть осторожными

Еще шесть западных стран присоединились к сообщениям о возможных террористических актах в России в ближайшие дни. Канада, Южная Корея, Латвия, Швеция, Германия и Чехия предупреждают граждан об опасности, просят быть осторожными, а лучше всего вообще не посещать или покинуть территорию России.

Об этом говорится в ряде сообщений, опубликованных на сайтах посольств, консульств и министерств иностранных дел шести стран. Публикации появились в течение дня.

Власти Канады сообщили об опасности терактов в России в ближайшие несколько дней и порекомендовали воздерживаться от поездок в Россию. В своем сообщении канадское правительство сослалось на американское посольство в РФ.

Посольство Южной Кореи выпустило аналогичное сообщение об угрозе терактов. Там отметили, что "ожидается высокая вероятность возникновения несчастных случаев" в местах скопления людей из-за мероприятий, посвященных 8 марта.

Латвия просит граждан страны быть осторожными и избегать массовых собраний, а вообще лучше либо покинуть территорию России, либо туда и не ездить. Такое же сообщение с такими же рекомендациями обнародовало МИД Швеции.

Посольство Чехии в РФ призвало граждан избегать скоплений людей "в связи с сообщениями о возможных нападениях экстремистских группировок в крупных городах". Кроме того, чешские дипломаты также рекомендуют воздержаться от посещения России или покинуть территорию страны.

Как писал "Телеграф", 7 марта посольства трех западных стран – Соединенных Штатов, Великобритании и Германии – предупредили своих граждан об угрозе террористических актов в Москве в течение следующих 48 часов. Рекомендуется избегать скоплений людей, следить за окружающими и сообщениями в местных СМИ.

Чуть позже Германия обновила рекомендации. Страна вслед за США и другими также призвала своих граждан избегать мест массовых скоплений людей в Москве из-за риска терактов. А также не посещать области РФ, граничащие с Украиной.