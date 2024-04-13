Таджикистан "наехал" на Россию из-за пыток обвиняемых в теракте в "Крокусе"

В России эти заявления не комментировали

Таджикистан осуждает пытки российскими силовиками задержанных после теракта в Crocus City Hall боевиков ИГИЛ. Кроме того, в стране пожаловались на рост ксенофобии в России после этого.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин во время заседания Совета глав МИД стран СНГ в Минске. Его слова приводит таджикское подразделение Радио Свобода.

"Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта с применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна", — сказал он.

Также Мухриддин отметил, что после этой атаки в России наблюдается рост ксенофобии, причиной которой стала "непродуманная информационная кампания". По словам министра, это приводит к формированию негативного образа для всех таджиков.

Известно, что 13 апреля Мухриддин также провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, однако публичного комментария с его стороны по этой теме не было.

Как сообщалось ранее, нападение на "Крокус" произошло 22 марта, в результате чего было убито по меньшей мере 144 человек. После этого ответственность за нападение взяла афганистанская ячейка ИГИЛ, однако в России традиционно начали обвинять во всех своих проблемах Украину.

Во время задержания против двух боевиков применили пытки — одному из них отрезали ухо и заставили съесть, а другому подключали электрический ток к гениталиям.