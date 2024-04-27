Громадян Таджикистану офіційно закликали не їздити до Росії: подробиці

Поки що тимчасово...

Таджикистан, який засудив тортури російських силовиків затриманих після теракту в Crocus City Hall бойовиків ІДІЛ, наполегливо рекомендує своїм громадянам не в’їжджати до Росії. Щоправда, лише тимчасово.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ республіки. Що спричинило таке рішення, не вказується.

"Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан рекомендує громадянам країни тимчасово утриматися від поїздок на територію Росії на всіх видах транспорту без потреби", — сказано в повідомленні зовнішньополітичного відомства країни.

Зазначимо, що раніше Таджикистан був дуже стурбований проблемами, з якими стикаються останні кілька тижнів громадяни республіки під час перетину російського кордону. Мігранти тоді скаржилися, що у пунктах пропуску застрягли сотні громадян. Водночас російська сторона не вказувала причини, через які забороняла в’їзд таджиків на свою територію. А російські прикордонники відхрещувалися технічними несправностями системи.

Раніше "Телеграф" писав, що на початку березня шість західних країн приєдналися до повідомлень про можливі терористичні акти в Росії найближчими днями. Канада, Південна Корея, Латвія, Швеція, Німеччина та Чехія попереджають громадян про небезпеку, просять бути обережними, а найкраще взагалі не відвідувати чи залишити територію Росії.