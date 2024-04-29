На акции протеста в Грузии задержан экс-министр: что сейчас происходит в Тбилиси

В центре Тбилиси до сих рдеют протестные граффити "Нет русскому закону"

Во время митингов против законопроекта "об иноагентах" в Грузии был задержан бывший министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили. Экс-чиновнику инкриминируют мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Информацию передает News Georgia. Супруга задержанного политика Эка Мишвеладзе рассказала, что ее мужа удерживают в следственном изоляторе в одном из районов Тбилиси – Дигоми.

"Это незаконное задержание, и вообще все, что делали полицейские, было незаконно", — заявила она.

Справка

Должность министра Алекси Петриашвили занимал с 2012 по 2014 год. Партия "Свободные демократы", которую он представлял, тогда был частью правящей коалиции.

Закон об "иноагентах"

С 9 апреля в Грузии вспыхнула волна массовых протестов. Это произошло после того, как лидер парламентского большинства "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что его партия во второй раз внесет в парламент законопроект о "иностранных агентах", аналогичный российскому и угрожающий западному курсу Грузии. Уже 17 апреля парламентское большинство приняло в первом чтении этот документ. Законопроект резко критикуют партнеры в США и ЕС. Местные жители тоже не в восторге от такого решения властей.

С тех пор в Тбилиси регулярно проходят акции с требованием отзыва инициативы. Так, вечером 28 апреля в Тбилиси многотысячные массы людей в очередной раз вышли на митинги. Ситуация возле парламента Грузии обострилась после того, как протестующие попытались снести ограждения. Демонстранты намеревались пройти к сцене, которую установили к митингу правящей партии "Грузинская мечта", назначенному на 29 апреля. Силы спецназа были приведены в повышенную готовность, мобилизованы водометы с вечера воскресенья.

Местные СМИ пишут, что вокруг сцены до сих рдеют протестные граффити "Нет русскому закону", которые муниципальные службы не успели смыть за ночь.

Источник: @Pirveli TV

Законопроект должен пройти три чтения в парламенте, чтобы стать законом, а также преодолеть вето президента Грузии, которая выступает против него. В парламенте Грузии уже начали рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону после протестов на улицах.