Протесты в Грузии: президент страны срочно обратилась к Франции и Евросовету

Скандальный грузинский закон об "иноагентах" просят рассмотреть на заседании Евросовета

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после того, как в Тбилиси начали разгонять протесты против "закона об иностранных агентах", срочно обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Она призвала их надавить на власти Грузии, чтобы сделать невозможным существование этого закона.

Об этом сообщил грузинский телеканал TV Pirveli. Зурабишвили просит рассмотреть "закон об иноагентах" на специальном заседании Евросовета в Брюсселе 17 и 18 апреля, хотя Грузии в повестке дня там нет.

"Я обратилась к Шарлю Мишелю и Эмманюэлю Макрону по поводу ситуации здесь, завтра заседание Европейского совета Евросоюза", – отметила она.

Зурабишвили постоянно идет вразрез с пророссийской и антиевропейской позицией действующей грузинской власти. Она категорически против существования в Грузии закона об "иноагентах", который носит официальное название "О прозрачности иностранного влияния" и фактически копирует аналогичный российский закон. Также она не разделяет антиукраинскую и антиевропейскую направленность парламента и правящей "Грузинской мечты".

Как известно, законопроект "об иностранных агентах" был повторно внесен на рассмотрение правящей партией "Грузинская мечта" через год после массовых протестов, заставивших тогда власть отозвать документ. Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться как организации, отстаивающие интересы иностранной силы.

Грузинские оппозиционные партии и независимые журналисты заявили, что законопроект является попыткой подавить критику властей в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС. По их словам, законопроект является копией российского закона об "иностранных агентах".

Напомним, 11 марта грузинское правительство опубликовало заявление, адресованное Украине, с призывом депортировать двух бывших соратников ныне заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Чиновники требуют передать официальному Тбилиси Зураба Адеишвили и Гиорги Лорткипанидзе.