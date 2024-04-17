Закон об "иноагентах" в Грузии принят в первом чтении: что происходит на улицах Тбилиси
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Законопроект рассматривают и голосуют за него в трех чтениях
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция считает, что он повторяет российский закона об иностранных агентах. На ряду в этим на улицах города продолжаются массовые протесты.
Так, на пленарном заседании за принятие закона отдали 83 голоса, а против — 0. Об этом пишет грузинское отделение "Радио Свобода". Отмечается, что спикером законопроекта выступил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
"Обсуждение законопроекта сопровождалось протестом оппозиции. Спикер парламента Шалва Папуашвили покинул зал", — отметили в материале.
Согласно порядку, законопроект рассматривают и голосуют за него в трех чтениях:
- В ходе первого чтения законопроекта обсуждались его общие принципы и основные положения;
- Во втором чтении законопроект рассматривается согласно статьям;
- Редакционные примечания могут быть включены в законопроект при третьем чтении.
В настоящее время под зданием парламента проходит митинг под названием "Нет российскому закону". Граждане уже несколько дней протестуют. Вечером 16 апреля в сети были распространены кадры, на которых видно, что спецназ применяет физическое насилие к участникам.
Что известно о законопроекте
Данный законопроект был предложен уже во второй раз. Первый был в марте 2023 года. Однако тогда его пришлось отозвать из-за массовых протестов граждан.
Примечательно, что новый закон практически в точности повторяет прежний, но на сей раз формулировка "агент иностранного влияния" в нем заменена на термин "проводящая интересы иностранной силы организация". Всё же это вновь привело к протестам.
Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться как организации, отстаивающие интересы иностранной силы.
В то же время правительство Грузии отмечает, что этот закон является смягченной версией американского закона о регистрации иностранных агентов, а его принятие должно повысить качество информированности общества".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвил обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону после протестов на улицах.