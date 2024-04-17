Закон об "иноагентах" в Грузии принят в первом чтении: что происходит на улицах Тбилиси

Законопроект рассматривают и голосуют за него в трех чтениях

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция считает, что он повторяет российский закона об иностранных агентах. На ряду в этим на улицах города продолжаются массовые протесты.

Так, на пленарном заседании за принятие закона отдали 83 голоса, а против — 0. Об этом пишет грузинское отделение "Радио Свобода". Отмечается, что спикером законопроекта выступил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

"Обсуждение законопроекта сопровождалось протестом оппозиции. Спикер парламента Шалва Папуашвили покинул зал", — отметили в материале.

Согласно порядку, законопроект рассматривают и голосуют за него в трех чтениях:

В ходе первого чтения законопроекта обсуждались его общие принципы и основные положения;

Во втором чтении законопроект рассматривается согласно статьям;

Редакционные примечания могут быть включены в законопроект при третьем чтении.

В настоящее время под зданием парламента проходит митинг под названием "Нет российскому закону". Граждане уже несколько дней протестуют. Вечером 16 апреля в сети были распространены кадры, на которых видно, что спецназ применяет физическое насилие к участникам.

Что известно о законопроекте

Данный законопроект был предложен уже во второй раз. Первый был в марте 2023 года. Однако тогда его пришлось отозвать из-за массовых протестов граждан.

Примечательно, что новый закон практически в точности повторяет прежний, но на сей раз формулировка "агент иностранного влияния" в нем заменена на термин "проводящая интересы иностранной силы организация". Всё же это вновь привело к протестам.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться как организации, отстаивающие интересы иностранной силы.

В то же время правительство Грузии отмечает, что этот закон является смягченной версией американского закона о регистрации иностранных агентов, а его принятие должно повысить качество информированности общества".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвил обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону после протестов на улицах.