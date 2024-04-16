В Тбилиси на акции протеста против скандального закона об иноагентах произошли столкновения (видео)

Митинги в грузинской столице продолжаются уже второй день

Во вторник, 16 апреля, в Тбилиси снова произошли стычки полиции с протестующими, которые выступают против принятия так называемого закона об "иноагентах". Данный закон вызвал возмущение Запада и гражданского общества в стране.

По данным местных СМИ, потасовка произошла у одного из входов в здание грузинского парламента. Отмечается, что полиция оттеснила протестующих, пытавшихся перекрыть вход. Кроме того, местные Telegram-каналы сообщили о проблемах с доступом в интернет во многих районах города.

В то же время МВД Грузии заявило, что блокировать входы в административные органы запрещено законом. Там также призвали организаторов и участников митинга "мирно протестовать, не нарушать закон и подчиняться указаниям сотрудников полиции".

В понедельник, 15 апреля, в грузинской столице возле здания парламента на проспекте Руставели тысячи людей провели акцию протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

В свою очередь МВД Грузии сообщило о задержании за административные правонарушения 14 участников акции в Тбилиси. Там также заявили, что в результате действий участников акции пострадал один полицейский, ему потребовалась медицинская помощь.

Как известно, данный законопроект был повторно внесен на рассмотрение правящей партией "Грузинская мечта" спустя год после массовых протестов, которые тогда вынудили власти отозвать документ. Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы.

Грузинские оппозиционные партии и независимые журналисты заявили, что законопроект является попытка подавить критику власти в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС. По их словам, законопроект является копией российского закона об "иностранных агентах".

Напомним 11 марта грузинское правительство опубликовало заявление, адресованное Украине, с призывом депортировать двух бывших соратников ныне заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Чиновники требуют передать официальному Тбилиси Зураба Адеишвили и Гиорги Лорткипанидзе.