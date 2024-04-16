В Грузии начались стычки под парламентом: полиция жестко разгоняет протесты (видео)

Спецназу удалось, используя слезоточивый газ и водометы, оттеснить протестующих

В Грузии отдельные беспорядки под стенами парламента вечером 16 апреля переросли в полноценные столкновения митингующих и полиции. Силовики грузинского правительства пытаются разогнать людей, требующих упразднить рассмотрение "закона об иностранных агентах".

Об этом пишет грузинское отделение "Радио Свобода". Протесты у стен парламента идут уже второй день.

Однако 15 апреля силовики задерживали протестующих избирательно. А вечером 16 апреля, очевидно, получили команду правительства на разгон протестующих. Спецназу удалось, используя слезоточивый газ и водометы, оттеснить протестующих и дать выйти из здания парламентариям.

Во время столкновений были и пострадавшие – как со стороны протестующих, так и полиции. В частности, некоторым митингующим пришлось оказывать медицинскую помощь после столкновений с полицейскими.

Как известно, законопроект "об иностранных агентах" был повторно внесен на рассмотрение правящей партией "Грузинская мечта" через год после массовых протестов, заставивших тогда власть отозвать документ. Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться как организации, отстаивающие интересы иностранной силы.

Грузинские оппозиционные партии и независимые журналисты заявили, что законопроект является попыткой подавить критику властей в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС. По их словам, законопроект является копией российского закона об "иностранных агентах".

Напомним, 11 марта грузинское правительство опубликовало заявление, адресованное Украине, с призывом депортировать двух бывших соратников ныне заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Чиновники требуют передать официальному Тбилиси Зураба Адеишвили и Гиорги Лорткипанидзе.