На акції протесту в Грузії затримано ексміністра: що зараз відбувається у Тбілісі

У центрі Тбілісі досі э протестні графіті "Немає російському закону"

Під час мітингів проти законопроекту "про іноагентів" у Грузії було затримано колишнього міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі. Ексчиновнику інкримінують дрібне хуліганство та непокору поліції.

Інформацію повідомляє News Georgia. Дружина затриманого політика Ека Мішвеладзе розповіла, що її чоловіка утримують у слідчому ізоляторі в одному із районів Тбілісі – Дігомі.

"Це незаконне затримання, і взагалі все, що робили поліцейські, було незаконним", — заявила вона.

Довідка

Посаду міністра Алексі Петріашвілі обіймав із 2012 по 2014 рік. Партія "Вільні демократи", яку він представляв, тоді була частиною правлячої коаліції.

Закон про "іноагенти"

З 9 квітня у Грузії спалахнула хвиля масових протестів. Це сталося після того, як лідер парламентської більшості "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе заявив, що його партія вдруге внесе до парламенту законопроект про "іноземних агентів", аналогічний російському, який загрожує західному курсу Грузії. Вже 17 квітня парламентська більшість ухвалила у першому читанні цей документ. Законопроект різко критикують партнери у США та ЄС. Місцеві жителі також не в захваті від такого рішення влади.

З того часу у Тбілісі регулярно проходять акції з вимогою відкликання ініціативи. Так, увечері 28 квітня у Тбілісі багатотисячні маси людей вкотре вийшли на мітинги. Ситуація біля парламенту Грузії загострилася після того, як протестувальники спробували знести огородження. Демонстранти мали намір пройти до сцени, яку встановили до мітингу правлячої партії "Грузинська мрія", призначеного на 29 квітня. Сили спецназу було приведено у підвищену готовність, мобілізовано водомети з вечора неділі.

Місцеві ЗМІ пишуть, що довкола сцени досі є протестні графіті "Немає російському закону", які муніципальні служби не встигли змити за ніч.

Джерело: @Pirveli TV

Законопроект має пройти три читання у парламенті, щоб стати законом, а також подолати вето президента Грузії, яка виступає проти нього. У парламенті Грузії вже розпочали розгляд закону про іноагентів у другому читанні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Франції Еммануеля Макрона після протестів на вулицях.