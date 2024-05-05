"Мы не готовы": Нетаньяху сделал заявление насчет продолжения войны против ХАМАСа

Он считает требования террористов неприемлемыми

Израиль не согласится на прекращение войны против ХАМАСа и вывод войск из Сектора Газа. Однако страна все еще открыта для соглашения о перемирии.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel. Такое заявление он сделал на фоне слухов о международном давлении на страну в рамках соглашения об освобождении заложников.

"Израиль не может с этим согласиться. Мы не готовы принять ситуацию, когда батальоны ХАМАСа выйдут из своих бункеров, снова возьмут контроль над Газой, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля в окрестных общинах, в городах на юге, во всех уголках страны", — отметил Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что Израиль не согласится с требованиями ХАМАС, которые означают капитуляцию. По его словам, страна будет продолжать боевые действия, пока не будут достигнуты все цели.

Нетаньяху считает, что принятие требований ХАМАСа только приблизит следующий конфликт и позволит ХАМАСу совершить еще одну бойню в будущем. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль все еще открыт для соглашения, но ХАМАС "остается на своих позициях".

Как известно, сейчас чиновники США, Катара и Египта находятся в Каире, а также представители ХАМАС. На этом этапе Нетаньяху решил не посылать туда делегацию Израиля.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что Израиль проведет военную операцию в Рафахе, несмотря на давление выступающего против этого Запада. Это произойдет вне зависимости от того, будет заключено перемирие с боевиками ХАМАС или нет.