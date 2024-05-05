"Ми не готові": Нетаньягу зробив заяву щодо продовження війни проти ХАМАСу

Він вважає вимоги терористів неприйнятними

Ізраїль не погодиться на припинення війни проти ХАМАСу та виведення військ з Сектора Гази. Проте країна все ще відкрита для угоди про перемир'я.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, пише The Times of Israel. Таку заяву він зробив на тлі чуток про міжнародний тиск на країну в рамках угоди про звільнення заручників.

"Ізраїль не може з цим погодитися. Ми не готові прийняти ситуацію, коли батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть контроль над Газою, відновлять свою військову інфраструктуру та повернуться до погроз громадянам Ізраїлю в навколишніх громадах, у містах на півдні, в усіх куточках країни", — зазначив Нетаньягу.

Він також наголосив, що Ізраїль не погодиться на вимоги ХАМАС, які означають капітуляцію. За його словами, країна продовжуватиме бойові дії, доки не буде досягнуто всіх своїх цілей.

Нетаньяху вважає, що прийняття вимог ХАМАС тільки наблизить наступний конфлікт і дозволить ХАМАС вчинити ще одну бійню в майбутньому. Прем'єр-міністр підкреслив, що Ізраїль все ще відкритий для угоди, але ХАМАС "залишається на своїх позиціях".

Як відомо, наразі високопосадовці США, Катару та Єгипту перебувають у Каїрі, а також представники ХАМАС. На цьому етапі Нетаньяху вирішив не надсилати туди делегацію Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху заявив, що Ізраїль проведе військову операцію в Рафаху, попри тиск Заходу, який виступає проти цього. Це відбудеться незалежно від того, буде укладено перемир’я із бойовиками ХАМАС чи ні.