"Чтобы защитить ЕС": Макрон сделал заявление о возможном применении ядерного оружия против России

Франция сохранит свою специфику, но готова сделать больший вклад в защиту ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов к обсуждению насчет использования французского ядерного оружия как части "надежной европейской обороны" от угроз со стороны РФ. Его позиция в отношении страны-агрессора становится все более решительной.

Макрон утверждает, что его страна готова сделать большой склад в защиту европейской земли. Об этом пишет Politico.

"Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, стрельбу на большие расстояния, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории. Франция сохранит свою специфику, но готова сделать больший вклад в защиту европейской земли", — сказал Макрон в интервью "The Ebra".

В материале указывается, что Франция является единственным ядерным государством в Европейском Союзе. У страны есть около 300 ядерных боеголовок.

Отмечается также, что в последнее время французский президент занимает все более жесткую позицию в отношении России из-за ее вторжения в Украину. При этом предложения от него по ядерному оружию также звучат уже не впервые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Польши Анджей Дуда выразил готовность в размещении ядерного оружия на территории страны.