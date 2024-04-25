Сильный удар: Германия предлагает запретить импорт российского СПГ в Европу

Россия занимает второе после США место по объему поставок в ЕС сжиженного газа.

Правительство Германии поддержало предложение внести в четырнадцатый пакет санкций Европейского Союза против российского террористического режима запрет на импорт в страны ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ). Германии российский газ больше не нужен, другим странам – тоже.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление министра экономики Германии Роберта Хабека. По его словам, Германия лишена сейчас даже инфраструктурной зависимости от российского газа.

"Да, я поддерживаю это, Германии больше не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставку… То, что удалось сделать Германии по газу, должно быть возможно и для других стран в других сферах энергетики", – сказал он.

Европейские эксперты считают, что Россия занимает второе после США место по объему поставок в ЕС сжиженного газа (16%). В прошлом году ЕС приобрел у России 15,5 млн тонн СПГ – это на 40% больше, чем в 2021 году. Также РФ поставляет в Европу другие виды топлива, в частности, для некоторых атомных электростанций, что создает зависимость стран от российских поставок.

Как уже писал "Телеграф", в течение первых трех месяцев 2024 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) во Францию выросли больше, чем в любую другую страну Евросоюза по сравнению с прошлым годом. Они составили 1,5 млн. тонн.

Более 90% российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году на сумму 15,5 миллиарда евро обеспечили морские отрасли стран, поддерживающих Украину, в том числе члены G7 и Европейского Союза (ЕС). Из них 96% СПГ были экспортированы при содействии ряда стран, в том числе Австралии, Норвегии и Швейцарии.