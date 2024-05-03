Добавили области: правительство Британии расширило список "относительно безопасных" регионов для поездок в Украину (карта)

Всего в список вошло 8 областей

Великобритания призывает своих граждан воздержаться от поездок в Украину, но есть области, которые все же при крайней необходимости можно посещать. То есть речь идет об смягчении рекомендаций по туризму из-за войны.

Информацию с сайта британского Министерства иностранных дел (МИД) начали массово распространять украинские телеграм-каналы. В частности, "Украина сейчас", "Информатор Украина" и другие.

На сайте МИД говорится, что правительство Британии рекомендует избегать любых поездок, кроме существенных, в западные регионы (области) Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской, а также запрещает любые поездки в пределах 50 км от границы Волынской, Ровенской и Житомирской области с Беларусью.

"Правительство продолжает рекомендовать избегать любых поездок, кроме обязательных, в Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы, а также избегать любых поездок в остальную Украину", — говорится на сайте.

Карта по состоянию на май 2024 года.

Заметим, что красным обозначены области, где правительство советует избегать каких-либо путешествий. А оранжевым – избегать любых поездок, кроме важных.

В то же время известно, что в начале российского вторжения Великобритания призвала граждан воздержаться от любых поездок в Украину. Позже эти рекомендации смягчились, в частности, в январе 2024 правительство добавило в список "относительно безопасных" Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновецкую области.

Карта по состоянию на январь 2024 года

В настоящее время, согласно информации с сайта британского МИД, количество "относительно безопасных" областей увеличилось. Однако появилась информация о пограничной полосе в пределах 50 км на границе с Беларусью.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина и Великобритания подпишут новое соглашение на целых сто лет.