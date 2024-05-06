Росія офіційно пригрозила ударами по військових об’єктах Великобританії: подробиці

Британському послу передали попередження

У понеділок, 6 травня, в МЗС Росії було викликано посла Великобританії Найджела Кейсі. Йому висловили "рішучий протест" у зв’язку із заявою міністра закордонних справ Великобританії Девіда Кемерона про право України завдавати ударів британською зброєю по території РФ.

Про це повідомляє МЗС РФ. Там зазначили, що послу "було жорстко зазначено на те, що ворожий випад Кемерона прямо суперечить запевненням британської сторони, що звучали раніше, при передачі київському режиму крилатих ракет великої дальності, що вони за жодних обставин не будуть застосовуватися по території Росії".

"Тим самим глава Форін-офісу (зовнішньополітичного відомства Великобританії. — Ред.) дезавуював цю позицію, визнавши де-факто свою країну стороною конфлікту. Послу заявлено, що російська сторона розглядає слова Кемерона як свідчення серйозної ескалації та підтвердження зростаючої залученості у військові дії на боці Києва", — йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ також повідомили, що Кейсі "було попереджено, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об’єкти та техніка Великобританії на території України та за її межами".

"Посол був закликаний задуматися про неминучі катастрофічні наслідки таких ворожих кроків Лондона і негайно найрішучішим і недвозначним чином спростувати войовничі провокаційні висловлювання голови Форін-офісу", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Кемерон у коментарі Reuters заявив, що Україна справді може використовувати зброю, яку надає Великобританія, щоб бити по цілях на території Росії. На його думку, це її законне право як країни, яка захищається від агресії терористів.

Своєю чергою прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що останні заяви міністра закордонних справ Великобританії Девіда Кемерона про удари зброєю Англії по території РФ "небезпечні" і "нагнітають напруженість".