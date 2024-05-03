Путин испугался? В Кремле прокомментировали заявления Макрона и Кэмерона о войне в Украине

Эти заявления могут представлять опасность для Европы.

Последние заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможного присутствия западных войск в Украине и ударов оружием Англии по территории РФ изрядно напугали Кремль. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что они "опасны" и "нагнетают напряженность".

Об этом пишет пропагандистское издание "РИА Новости". По его словам, эти опасные заявления ведут к эскалации войны.

"Еще одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств — когда это касается Франции, на более экспертном уровне — когда это касается Великобритании", — говорит путинский прихвостень.

Песков считает, что это "прямая эскалация напряженности" вокруг войны в Украине. Он подчеркнул, что такие заявления и слова потенциально "могут представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

"Здесь такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", — отметил путинист.

Напомним, что Макрон назвал два условия, при которых готов отправить французскую армию в Украину. И одно из них – прямой запрос Киева. В то же время Дэвид Кэмерон заявил, что Украина действительно может использовать оружие, которое предоставляет Великобритания, чтобы бить по целям на территории России. Это ее законное право как страны, которая защищается от агрессии террористов.

Ранее "Телеграф" писал о самом интересном из брифинга кремлевского секретаря Пескова. Он говорил об Одессе, саммите мира в Швейцарии и хлорпикрине.