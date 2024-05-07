"Нашли выгоду": россияне смирились с властью Путина и с войной в Украине — Bloomberg

Международные санкции не смогли обрушить российскую экономику

Россияне смирились с войной в Украине и диктатурой Владимира Путина. Доказательством этого можно считать его инаугурацию во вторник, 7 мая, в которой также примут участие 7 стран Евросоюза.

Об этом пишет Bloomberg. По словам издания, полномасштабное вторжение в территорию суверенного государства стало частью повседневной жизни многих россиян.

Запад пытался подорвать доверие россиян к их правителю международными санкциями и изоляцией, но желаемого результата нет. Россияне не протестуют, а собираются вокруг триколора.

"Кремль использует самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, чтобы изменить Россию, объединяя резкий национализм, включающий мощное сочетание советской эпохи и имперской ностальгии с усилением подавления инакомыслия", — пишет издание.

Путин может ощущать незначительное давление со стороны народа, чтобы прекратить боевые действия. Но огромные военные потери создают вызов американским и европейским союзникам Украины, ведь они стремятся увеличить стоимость продолжения войны для России.

Также важным фактором является недостаточность западных санкций, которые не смогли обрушить российскую экономику и создать достаточный экономический дискомфорт на личном уровне, чтобы показать россиянам связь между развязанной войной и подрывом их собственного благосостояния.

Россия приспособилась к беспрецедентным санкциям, многие россияне нашли финансовую сторону войны. Углубление дефицита рабочей силы, усилившееся спросом армии на новобранцев, усилило давление на заработную плату, поскольку предприятия повышают зарплаты, чтобы удержать персонал или заполнить вакансии.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин после "инаугурации" сразу поедет в Китай.