Франция, Венгрия и не только: 7 стран Евросоюза примут участие в инаугурации Путина, - Reuters

США, Британия и Канада проигнорируют этот фарс

В среду, 7 мая, в России состоится инаугурация Владимира Путина. Соединенные Штаты и 20 стран-членов Европейского союза будут бойкотировать "коронацию" диктатора, однако 7 других стран пошлют своих представителей.

В частности, Францию будет представлять ее посол в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Париже, всего, по данным издания, на церемонии будут присутствовать представители 7 стран ЕС, тогда как 20 стран ее проигнорируют. Кроме Франции в мероприятии примут участие Венгрия и Словакия, сообщили два дипломатических источника.

"Различная дипломатическая реакция западных держав подчеркнула разногласия по поводу того, как поступить с российским лидером более чем через два года после того, как он начал полномасштабное вторжение в Украину", — отмечается в статье.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что представителя Штатов на инаугурации Владимира Путина не будет. При этом, страна признает его президентом РФ.

"Мы, конечно, не считали эти выборы свободными и честными, но он является президентом России и собирается продолжать занимать этот пост", — прокомментировал ситуацию он.

По сообщениям СМИ, высокопоставленный представитель Кремля заявил, что главы всех иностранных дипломатических миссий в Москве были приглашены на церемонию. Британия и Канада заявили, что никого не пошлют на церемонию.

Представитель ЕС сообщил, что посол блока в РФ не будет присутствовать на церемонии, что соответствует позиции большинства стран-членов. Не будет там и представителя Германии, заявили в МИД страны.

Категорически отвергли возможность присутствовать на инаугурации Путина и страны Балтии. У них даже нет посланников в Москве.

"Мы считаем, что изоляцию России, и особенно ее преступного лидера, необходимо продолжать … Участие в инаугурации Путина неприемлемо для Литвы. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, борющегося против российской агрессии", — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Со своей стороны МИД Украины заявил, что Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом России. Отмечается, что церемония приведения его к присяге направлена на создание "иллюзии законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил Российскую Федерацию в государство-агрессора, а правящий режим — в диктатуру".

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не стремится к смене режима в РФ. Он добавил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией.

"Мы не находимся в состоянии войны с Россией или российским народом, и у нас нет желания смены режима в Москве", — отметил он.

Как сообщили росСМИ, инаугурация Путина пройдет в Кремле. Там диктатор принесет присягу, держа руку на специальном экземпляре Конституции, который используется исключительно для этих целей. На церемонии будут гости - представители власти, основных религиозных конфессий, деятели науки, культуры, спорта.

Напомним, выборы президента России состоялись 17 марта. Уже на следующий день друзья Путина поздравили его с победой, хотя официальные результаты на тот момент были неизвестны.

После подсчета всех бюллетеней стало известно, что кремлевский диктатор якобы набрал 87,28% голосов. При этом, ни один из его оппонентов не пересек отметку в 5%.

Запад не признал победу Путина. Премьер Венгрии Виктор Орбан стал единственным официальным лицом из НАТО и ЕС, кто поздравил диктатора с "победой".

Ранее "Телеграф" писал, почему G7 не признает легитимность Путина. Своим мнением поделился директор Института мировой политики Евгений Магда.