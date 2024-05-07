"Знайшли вигоду": росіяни змирились з владою Путіна та з війною в Україні - Bloomberg

Міжнародні санкції не змогли обрушити російську економіку

Росіяни змирились з війною в Україні та диктатурою Володимира Путіна. І доказом цього можна вважати його інавгурацію у вівторок, 7 травня, у якій також візьмуть участь 7 країн Євросоюзу.

Про це пише Bloomberg. За словами видання, повномасштабне вторгнення у територію суверенної держави стало частиною повсякденного життя багатьох росіян.

Захід намагався підірвати довіру росіян до їх правителя міжнародними санкціями та ізоляцією, але бажаного результату немає. Росіяни не протестують, а збираються навколо триколора.

"Кремль використовує найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, щоб змінити Росію, поєднуючи різкий націоналізм, що включає потужне поєднання радянської епохи та імперської ностальгії з посиленням придушення інакомислення", — пише видання.

Путін може відчувати незначний тиск зі сторони народу, аби припинити бойові дії. Але величезні військові втрати створюють виклик для американських і європейських союзників України, адже вони прагнуть збільшити вартість продовження війни для Росії.

Також важливим фактором є недостатність західних санкцій, які не змогли обрушити російську економіку і створити достатній економічний дискомфорт на особистому рівні, щоб показати росіянам зв'язок між війною, яку вони розв'язали, та підривом їхнього власного добробуту.

Росія пристосувалася до безпрецедентних санкцій, багато росіян знайшли фінансову сторону війни. Поглиблення дефіциту робочої сили, посилене попитом армії на новобранців, посилило тиск на заробітну плату, оскільки підприємства підвищують зарплати, щоб утримати персонал або заповнити вакансії.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін після "інавгурації" відразу поїде до Китаю.