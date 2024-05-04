Путин после "инаугурации" сразу поедет в Китай: о чем свидетельствует визит диктатора в Пекин

Китай и его режим выигрывает от войны в Украине, как никто другой

Российский диктатор Владимир Путин свой первый визит после "инаугурации" на должность "президента России" планирует совершить в Китай. Желание Путина ехать на поклон к лидеру Китая Си Цзиньпина показывает, как сильно укрепились связи между двумя авторитарными режимами, российским и китайским.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в том числе в Кремле. Визит диктатора в Китай запланирован на 15-16 мая, чуть больше чем через неделю после "инаугурации".

Интересно, что Путин прибудет в Пекин почти сразу после того, как Си завершит свое турне по Европейскому Союзу. Это будет первый визит китайского лидера в ЕС за последние пять лет, а посещать Си планирует лояльные ему Венгрию, Сербию и, неизвестно почему, Францию.

Издание предполагает, что война в Украине станет одной из тем для обсуждения между двумя диктаторами. Китай и Россия в свое время провозгласили так называемую "дружбу без ограничений": это позволило РФ выдержать санкционное давление со стороны цивилизованных стран. Китай и его режим выигрывает от войны в Украине, как никто другой: он буквально за копейки покупает российскую нефть и засоряет российские рынки своими товарами.

Главное, что получает Россия от китайских союзников, – многочисленная электроника и промышленное оборудование двойного назначения, которое помогает вести войну. Товарооборот двух режимов растет безумными темпами: со 108 млрд долларов США в 2020 году до 240 млрд долларов в 2023 году, рост больше, чем в два раза.

В последний раз Путин был в Китае в октябре того же года. Он участвовал в форуме по инициативе Китая "Один пояс – один путь". Китай – одна из немногих стран, которые не просто приглашают российского диктатора и военного преступника на свою территорию, но и не выдадут его при этом Международному уголовному суду.

Отметим, что Китай в последнее время резко увеличил продажи российскому террористическому режиму технологий, которые можно использовать в военных целях. В частности, Китай продает террористам станки, микроэлектронику и другие технологии, которые россияне применяют для производства танков, самолетов, ракет и другого вооружения.

При этом Китай открыто врет, что не оказывает военную поддержку России для войны против Украины. Также в Пекине опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.

Недавно Вашингтон пригрозил Пекину, что сочтет его ответственным за успехи России на войне в Украине. Причиной этого является углубление сотрудничества РФ и Китая. В ответ китайский режим заявил, что Поднебесная имеет право на "нормальное сотрудничество" со страной-агрессором, а Китай не воспримет обвинений и давления.