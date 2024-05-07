В день инаугурации Путина Москву заметает снегом: россияне гадают, что это значит (видео)

Непогода, вероятно, сохраниться и в "день победобесия"

Даже природа негативно отреагировала на инаугурацию Владимира Путина — 7 мая, когда все должно цвести и светить солнце, российскую столицу Москву и Подмосковье засыпало снегом, погода мерзкая, небо серое и тяжелое. Россияне задаются вопросом, что может означать снег в день "коронации" главы Кремля.

Видео майского снегопада публикуют российские Telegram-каналы. В ночь на 7 мая температура в столице РФ опускалась до минус 0,4 градусов. По прогнозам синоптиков такая погода может сохраниться до 9 мая.

Кажется, сама природа бунтует против очередного "возведения на трон" российского диктатора Владимира Путина. Эту связь заметили и россияне. Они задаются вопросом, существуют ли какие-то приметы по этому поводу.

"Может, существуют какие-нибудь приметы про инаугурацию и снег?", "Москва готовится к инаугурации: моет дома и улицы", "**хлы снегом бомбят", — пишут они.

По прогнозам синоптиков дождь со снегом в Москве будет идти весь день. "Праздник" Путина будет омрачен плохой погодой, тут диктатор бессилен.

Как рассказывал "Телеграф", 4 мая некоторые области РФ накрыл сильный циклон, их засыпало снегом. Тогда толщина снежного покрова достигла 15 сантиметров, что привело к значительным автомобильным пробкам и перебоям с электричеством в Свердловской области.