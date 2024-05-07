Армия Израиля вошла в Рафах на границе с Египтом: чем важен этот город

После авиаударов в город въехали танки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после авиаударов в ночь на вторник, 7 мая, вошла в город Рафах, который на границе сектора Газа с Египтом на юге палестинского анклава. Отмечается, что 401-я бронетанковая бригада сегодня утром захватила пересечение Рафах со стороны Газы.

Об этом пишет The Times of Israel. Как следствие, переход с Египтом отсоединен от дороги Салах-ад-Дин в восточном Рафахе, которую отдельно захватила бригада Гивати во время ночного наступления.

По данным ЦАХАЛа, во время ночной операции было убито около 20 боевиков ХАМАСа, а войска обнаружили три "значительных" туннельных прохода. Также во время наступления был подбит и уничтожен автомобиль со взрывчаткой, ехавший в сторону танка ЦАХАЛа, говорят военные.

Город Рафах на карте

Известно, что в результате операции ни один военный ЦАХАЛ не пострадал. Войска сейчас обследуют территорию и готовятся к дополнительным задачам.

Между тем по данным военных, более 50 объектов ХАМАС в Рафахе в течение ночи попали под удары ВВС.

Какое значение имеет Рафах

Рафах – город в южной части сектора Газа на границе с Египтом. Израиль называет его "последней твердыней" ХАМАСа. Город густонаселен более миллиона гражданских жителей, в основном — беженцев из северной и центральной частей Газы, которые покинули свои дома во время операции ЦАХАЛа в течение прошлых месяцев.

Рафах отделяет Сектор Газа от Египта – это единственный КПП, через который можно покинуть анклав, не заходя на территорию Израиля.

Большое количество гражданских и вызывает беспокойство в США и некоторых других странах, ведь они опасаются, что возможное наступление Израиля повлечет за собой большое количество жертв среди мирного населения.

Ранее "Телеграф" писал, что Биньямина Нетаньяху премьера Израиля хотят судить в Гааге. Под угрозой еще несколько должностных лиц.