Армія Ізраїлю увійшла у Рафах, що на кордоні з Єгиптом: чим важливе це місто

Після авіаударів і місто вʼїхали танки

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) після авіаударів у ніч проти вівторка, 7 травня, увійшла у місто Рафах, яке на кордоні сектора Гази з Єгиптом на півдні палестинського анклаву. Зазначається, що 401-ша бронетанкова бригада сьогодні вранці захопила перетин Рафах з боку Гази.

Про це пише The Times of Israel. Як наслідок, тепер перехід із Єгиптом від’єднаний від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку окремо захопила бригада Гіваті під час нічного наступу.

За даними ЦАХАЛу, під час нічної операції було вбито близько 20 бойовиків ХАМАСу, а війська виявили три "значні" тунельні стовбури. Також під час наступу був підбитий і знищений автомобіль із вибухівкою, який їхав у бік танка ЦАХАЛу, кажуть військові.

Місто Рафах на мапі

Наразі відомо, що внаслідок операції жоден військовий ЦАХАЛу не постраждав. Війська зараз обстежують територію та готуються до додаткових завдань.

Тим часом за даними військових, понад 50 об'єктів ХАМАС у Рафаху протягом ночі зазнали ударів ВПС.

Яке значення має Рафах

Рафах — місто в південній частині сектору Газа на кордоні з Єгиптом. Ізраїль називає його "останньою твердинею" ХАМАСу. Місто густонаселено понад мільйоном цивільних мешканців, здебільшого — біженців з північної та центральної частин Гази, які залишили свої домівки під час операції ЦАХАЛу протягом минулих місяців.

Рафах відокремлює Сектор Газа від Єгипту — це єдиний КПП, через який можна залишити анклав, не заходячи на територію Ізраїлю.

Велика кількість цивільних і викликає занепокоєння у США та деяких інших країнах, адже вони побоюються, що можливий наступ Ізраїлю спричинить велику кількість жертв серед мирного населення.

Раніше "Телеграф" писав, що Біньяміна Нетаньяху прем’єра Ізраїлю хочуть судити у Гаазі.Під загрозою ще кілька посадових осіб.