СМИ возвращаются в Раду но с условиями: подписано распоряжение насчет журналистов

Представителям медиа показали самое простое укрытие здания парламента, куда они будут обязаны спускаться во время воздушной тревоги

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в Верховную Раду во время действия военного положения. Для представителей медиа созданы необходимые условия для освещения работы единого законодательного органа. Однако присутствовать на заседаниях смогут одновременно только до 30 человек.

Распоряжением утверждено положение "Об аккредитации медиа при Верховной раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине". Информация об этом появилась в среду, 8 мая, на сайте парламента.

"Для представителей медиа созданы необходимые условия для освещения работы единого законодательного органа. Это специально оборудованные рабочие места, место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний и т.д. В ходе встречи журналистам объяснили принцип работы Пресс-центра во время заседания парламента, особенности допуска к зданию парламента, учитывая вопросы безопасности, и требования, которые необходимо соблюдать. Также представителям медиа показали самое простое укрытие здания парламента, куда они будут обязаны спускаться во время воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Руслан Стефанчук и Руководитель Аппарата Украинского Парламента Вячеслав Штучный провели встречу с журналистами и проинформировали об особенностях работы в этот период и о действиях при воздушной тревоге.

Также спикер парламента подчеркнул, что несмотря на ограничения, крайне важно, чтобы журналисты имели возможность освещать деятельность единого законодательного органа.

"Учитывая необходимость соблюдения требований безопасности, прежде всего касающихся жизни и здоровья журналистов, их максимальное количество в Пресс-центре может составлять до 30 человек, учитывая также количество мест в простейшем укрытии здания Верховной Рады Украины. , где проводятся пленарные заседания, и, учитывая количество народных депутатов Украины, работников Аппарата, военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые находятся на рабочих местах в здании Украинского Парламента", — объяснил Стефанчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывшая глава Объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сравнила журналистов с шакалами.