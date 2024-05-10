В 190 км от Украины: западные СМИ узнали, где Беларусь будет хранить ядерное оружие
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В Беларуси есть и другие места, где Россия хранит ядерные боеголовки
Всего в 190 км от украинской границы Беларусь строит объекты, на которых потенциально может храниться ядерное оружие. В частности, речь идет о городе Осиповичи.
Об этом пишет The New York Times. В марте 2023 года началось их строительство.
На спутниковых снимках зафиксировали на территории белорусского склада боеприпасов систему ПВО, контрольно-пропускной пункт безопасности и тройное ограждение. Исходя из этого, NYT говорит, что такая безопасная модернизация может свидетельствовать о строительстве объектов для хранения ядерных боеголовок. Кроме этого, некоторые вновь построенные сооружения имеют особенности, характерные для ядерных хранилищ на территории РФ.
Также издание акцентирует внимание, что в этом вероятном пространстве хранения ядерки есть еще и белорусские ракеты "Искандер". Их могут использовать для запуска ядерных или обычных боеголовок.
"Поскольку ядерные программы очень засекречены, вполне возможно, что в Беларуси есть и другие места, где Россия хранит боеголовки – и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи, хотя все указывает на противоположное", – подчеркивает NYT.
Отметим, что российский диктатор Владимир Путин в начале прошлого года упоминал о такой площадке. Тогда он говорил, что Россия скоро завершит в Беларуси строительство "специального хранилища для тактического ядерного оружия".
Ранее "Телеграф" писал, что заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с прямой ядерной угрозой.