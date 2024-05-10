В 190 км от Украины: западные СМИ узнали, где Беларусь будет хранить ядерное оружие

В Беларуси есть и другие места, где Россия хранит ядерные боеголовки

Всего в 190 км от украинской границы Беларусь строит объекты, на которых потенциально может храниться ядерное оружие. В частности, речь идет о городе Осиповичи.

Об этом пишет The New York Times. В марте 2023 года началось их строительство.

На спутниковых снимках зафиксировали на территории белорусского склада боеприпасов систему ПВО, контрольно-пропускной пункт безопасности и тройное ограждение. Исходя из этого, NYT говорит, что такая безопасная модернизация может свидетельствовать о строительстве объектов для хранения ядерных боеголовок. Кроме этого, некоторые вновь построенные сооружения имеют особенности, характерные для ядерных хранилищ на территории РФ.

Расстояние от Осиповичей до Украины

Также издание акцентирует внимание, что в этом вероятном пространстве хранения ядерки есть еще и белорусские ракеты "Искандер". Их могут использовать для запуска ядерных или обычных боеголовок.

"Поскольку ядерные программы очень засекречены, вполне возможно, что в Беларуси есть и другие места, где Россия хранит боеголовки – и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи, хотя все указывает на противоположное", – подчеркивает NYT.

Спутниковые снимки

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин в начале прошлого года упоминал о такой площадке. Тогда он говорил, что Россия скоро завершит в Беларуси строительство "специального хранилища для тактического ядерного оружия".

Ранее "Телеграф" писал, что заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с прямой ядерной угрозой.