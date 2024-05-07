Бояться не стоит? Почему ядерные учения России не несут угрозы, объяснил эксперт

Россияне снова возобновили игру на повышенных тонах

Проведение учений с тактическим ядерным оружием в России свидетельствует лишь о том, что российский диктатор Владимир Путин действительно снова вернулся к условному шантажу. Но нужно понимать, что существует существенная разница между проведением испытаний и использованием этого оружия.

Более того, во время учений отрабатывают алгоритм применения ядерных боеприпасов, но боевую часть не используют. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Нужно понимать разницу между стратегическим ядерным оружием, его испытанием, тактическим ядерным оружием и его применением. Впрочем, вот сами заявления на таком уровне, конечно, относятся к этому "последнему аргументу" России. Конечно, на Западе будут реагировать, снова будут обеспокоены", — заметил эксперт.

Лакийчук объяснил, что нужно быть готовыми к тому, что россияне могли, могут и смогут применить тактическое ядерное оружие. Другое дело в проведении самих учений.

"Ну не может быть учений с испытанием тактического ядерного оружия. Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегической ядерной триады, где есть специальные средства ядерного поражения, под них – специальные носители именно под эти средства, шахтные пусковые установки, подлодки с атомными баллистическими ракетами, стратегические бомбардировщики, те же Ту-95, Ту-160…

А что касается тактического ядерного оружия, это – специальные боевые части до обычных средств поражения, начиная от торпед, ракет, бомб, снарядов для артиллерии, в конце концов, крупнокалиберной может быть специальная боевая часть. Когда речь идет об обучении, это обучение по отработке алгоритма применения боеприпасов со специальной боевой частью", — отметил эксперт.

Потому, как говорит Павел Лакийчук, непосредственных угроз такие учения не несут.

"Конечно, за исключением того, что любые учения – это получение или восстановление навыков военных по использованию того или иного оружия, того или иного алгоритма. То есть, в этом плане это плохо. И, конечно, очень плохо, что россияне эту риторику поднимают, которую они уже не упоминали год, даже больше. Снова игра в повышение ставок. Я думаю, это уже в них не прокатит", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что российские ядерные угрозы и шантаж, в том числе публичное объявление ядерных учений – это пересечение красных линий не только для Европы, но и для Китая, поддержка которого имеет критическое значение для российского режима. Поэтому российскому диктатору скоро может достаться на орехи от Си Цзиньпина.