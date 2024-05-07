В НАТО вслед за США отреагировали на ядерные угрозы России: что заявили

В Альянсе также высказались по поводу ситуации в Украине

В НАТО считают объявление Россией о проведении учений по использованию тактического ядерного оружия опасной и безответственной риторикой. В то же время Альянс "остается бдительным".

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла, пишет RMF FM. Она также отметила, что коллективное сдерживание и оборона Альянса будут продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории НАТО.

Кроме того, представитель НАТО подчеркнула, что Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать это право поддерживать. Она также отметила, что "Россия начала эту незаконную войну и должна ее окончить".

Напомним, 6 мая российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о проведении учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В тот же день МИД РФ выпустил список претензий к союзникам Украины. Там пожаловались на ATACMS и американские РСМД (ракеты средней и малой дальности), а также пригрозили ответными действиями.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что намерены воспринимать самолеты F-16, появление которых ожидается в Украине, как носители ядерного оружия. Это не зависит от их модификации.

В ответ на эти угрозы координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Штатах не видят реальных шагов со стороны России по применению ядерного оружия. По его словам, если Москва хочет уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, она должна просто вывести их с территории Украины.