Вербуют местных и хотят сорвать помощь Украине: ГРУ РФ активизировалось в Европе и готовит диверсии, - Bloomberg

Несколько инцидентов в странах Европы были частью операции, координируемой ГРУ

Российская военная разведка существенно нарастила свою активность в странах Европы. Именно ГРУ, вероятно, стоит за серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всей Европе.

Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом, пишет, что двое подозреваемых, нанятых российской разведкой для нападения на военные базы в Германии, приехали в эту страну подростками. В Эстонии через Telegram вербовали молодых людей с уголовным прошлым, чтобы они за небольшие деньги атаковали автомобиль министра и памятники. При этом Кремль, похоже, больше не беспокоит, будут ли задержаны его агенты во время совершения преступления.

В ряде других европейских стран государственным служащим порекомендовали принять меры предосторожности из-за опасности, исходящей от представителей криминалитета, которых поддерживает Россия. Чиновники, знакомые с вопросом, на условиях анонимности заявили, что за серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всему континенту, вероятно, стоит рука военной разведки ГРУ.

Отмечается, что в Великобритании перед судом предстанет британец, обвиняемый в поджоге связанного с Украиной склада в восточном Лондоне. В ответ Британия выслала высокопоставленного российского дипломата.

В Польше арестован человек, который обвиняется в сборе информации об аэропорте, который служит основным пунктом остановки для чиновников, путешествующих в Украину и обратно. Его подозревают в содействии российским планам по убийству президента Владимира Зеленского.

По словам одного из европейский чиновников, несколько инцидентов в странах Европы были частью операции, координируемой ГРУ. Аналогичные действия проводились в различных столицах в Европе.

Другой чиновник отметил, что весьма вероятно, что стратегия, осуществляемая в Европе, была одобрена на самом высоком уровне в Москве. У России есть целенаправленная стратегия саботажа помощи Украине по всей Европе, вербовки местных жителей.

Глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон рассказала, что с начала года в стране было арестовано более 10 людей, подозреваемых в работе на российскую разведку. Они являются частью более широкого плана по получению влияния за рубежом. На этой неделе разведка служба Литвы предупредила, что РФ пытается вербовать местных жителей для провокаций или нападений. Через интернет Россия пытается убедить их за деньги фотографировать инфраструктуру военных объектов стратегического значения, собирать данные о людях, совершать диверсии или вандализм.

Служба внутренней разведки Германии фиксирует регулярные попытки РФ завербовать россиян, живущих в стране. Для этого с ними связываются через соцсети, рассказал на условиях анонимности человек, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что наиболее высока опасность в странах с коммунистическим прошлым или когда-то входивших в Советский Союз. Там многие получают информацию от российских СМИ и могут быть подвержены антиукраинской и антиевропейской пропаганде.

Так, совет обороны Румынии предупредил об опасности проникновения российских шпионов под видом украинских беженцев. Также есть угроза препятствования поступлению военных грузов в Украину.

Как рассказывал "Телеграф", в конце апреля в Германии начался судебный процесс над бывшим военнослужащим Бундесвера, который шпионил в пользу России. По его словам, он делал это от страха.