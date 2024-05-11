Росіяни вербують на Заході ультраправих та бандитів для здійснення терактів: західні розвідки б'ють на сполох

Росіяни вербують собі поплічників серед кримінальних угруповань за гроші, а серед ультраправих – ще й за ідею

Російський терористичний режим останнім часом активно взявся за вербування представників криміналітету та ультраправих екстремістів для здійснення терактів у країнах НАТО, зокрема у Великій Британії. Низка атак у Західній Європі та США за останні шість місяців – це справа саме таких завербованих росіянами терористів.

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела у європейських спецслужбах. Зазначається, що вербуванням займаються "таємні офіцери ГРУ" та терористи з організації "Група Вагнера".

"ГРУ розвиває мережу правих терористів для розгортання проти цілей НАТО. Ці атаки вже відбуваються і тривають деякий час у різних країнах НАТО. Зараз розвідувальні служби активно попереджають свої уряди, що загроза дуже реальна. Праві екстремісти стають ціллю, тому що вони є групою в політичному спектрі, яка є проросійською, пропутінською та дуже жорстокою", – сказало виданню джерело.

Видання пише, що Кремль використовує тактику, подібну до іранської. Саме Іран активно залучає злочинні угруповання та різноманітних екстремістів до здійснення терористичних актів проти цивілізованих країн. Проте зараз російські диверсії все ще залишаються обмеженими у масштабі та не схожі на теракти, які влаштовують проіранські ісламісти. Можливо, що російський режим стримує своїх ручних терористів з політичних міркувань.

"Навіть якщо Путін говорить про війну проти Заходу, насправді він не хоче відкритого конфлікту. Тож Росія використовує операції, які залишаються трохи нижче порогу ескалації", – сказав виданню директор лондонського аналітичного центру Mayak Intelligence Марк Галеотті.

Зазначимо, що європейські ЗМІ останнім часом випустили низку публікацій, присвячених тому, що російська військова розвідка суттєво наростила свою активність у країнах Європи. Саме ГРУ, ймовірно, стоїть за серією дедалі явніших, частих і скоординованих інцидентів по всій Європі.

Російські агенти у Європі можуть більш активно готувати диверсії проти критичної інфраструктури, зокрема нещодавно виявили мережу розвідників з РФ у Західній Норвегії. Європейські спецслужби вже повідомили про ризики уряди своїх країн.