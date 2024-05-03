Готовили диверсии? Одна из европейских стран-союзниц Украины обнаружила кучу российских агентов

Розведывательная деятельность РФ усилилась с начала 2022 года

В Норвегии, недавно выделившей существенную финансовую помощь Украине, обнаружили агентов российской разведки, которые могли готовить диверсии в Западной Норвегии. Там расположена крупнейшая в Северной Европе военно-морская база Хоконсверн и важные энергетические объекты.

Точное количество раскрытых российских шпионов не сообщили, но отметили, что они действуют по всему району и передвигаются. Об этом руководитель Норвежской полицейской службы безопасности (PST) в Западной Норвегии Торгилс Лутро рассказал в интервью NRK.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

Разведывательная деятельность РФ в стране усилилась после полномасштабного вторжения в Украину. Российские агенты работают против разных целей, в частности, они стремятся узнать план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Отправляя своих шпионов в Норвегию, Россия стремится не только извлечь собственную выгоду, но и дискредитировать страну перед партнерами. Как будто власть не может контролировать происходящее в стране.

"Понятно, что одна из целей России — выставить нас в плохом свете. Они будут пытаться показать, что мы сами себя не контролируем или что мы не можем помочь нашим союзникам с экспортом в потенциальных будущих ситуациях", ― сказал Лутро.

Не у всех агентов есть российское гражданство. Некоторые сотрудничают со спецслужбами РФ из-за угроз или получения финансовой награды. Идентифицировать шпионов нелегко, потому что они смешиваются с толпой, отметил Лутро.

Отметим, Норвегия выслала более 15 сотрудников российского посольства. Их подозревали в шпионаже на пользу Кремля.

Ранее "Телеграф" писал, что в Норвегии призвали готовиться к войне. Власти страны видят в России угрозу для Запада.