Планировали диверсии, чтобы навредить Украине: в Германии задержали российских агентов, кто они такие

Подозреваемых заключили под стражу

В Германии задержаны два агента, работавшие на спецслужбы России. Они планировали устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры, чтобы помешать военной поддержке Украины.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel. Отмечается, что федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал двоих подозреваемых. По данным издания, российских агентов задержали в баварском городе Байройт.

Главным подозреваемым считают 39-летнего Дитера С. русско-германского происхождения из Баварии. По данным следствия, он с октября 2023 года общался с контактными лицами из российских спецслужб насчет диверсий в Германии.

Отмечается, что он согласился совершить поджоги и подрывы военной инфраструктуры, оружейных заводов и промышленных объектов. Его целями должны стать, в частности, транспортные пути, которые используют для перевозки грузов военного назначения.

Следователи считают, что сообщником Дитера был 37-летний Александер Й., тоже русско-германского происхождения. Его федеральная прокуратура обвиняет в том, что он является агентом российской разведки.

По данным издания, задержанные шпионили за одним из объектов в Графенвере в Баварии. В этом городе также находится военный полигон, где армия США тренирует украинских военных, например, на основных боевых танках Abrams.

Также отмечается, что Дитер в период с 2014 по 2016 год был одним из боевиков так называемой "ДНР". Поскольку та теперь классифицируется германским правосудием как террористическая организация, его также обвиняют в членстве в террористической организации за границей. Кроме того, поскольку он владел огнестрельным оружием, федеральная прокуратура также возбудила против него расследование по подозрению в подготовке грозящего государству насильственного акта.

По данным издания, Дитер С. и Александер Й. были доставлены в Карлсруэ в среду, 17 апреля, и предстали перед судьями федерального суда. Их обоих заключили под стражу.

Напомним, в Киеве задержали агента российской разведки, пытавшегося втереться в доверие к украинским десантникам под видом капеллана. Разоблачили его во время собеседования в штабе Командования ДШВ.