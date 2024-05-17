Визит Путина в Китай: геополитика без практических результатов

Интересы Москвы и Пекина оказались прямо противоположными

В Пекине в четверг, 16 мая, состоялась встреча председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с так называемым "президентом" России Владимиром Путиным. В совместном заявлении по ее итогам были затронуты экономические моменты, а также российско-украинская война, которую китайцы и россияне называют "украинским кризисом".

С одной стороны, Си вроде бы говорил в удобном для РФ стиле. С другой – ничего конкретного сказано не было.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич прокомментировал "Телеграфу" предварительные итоги путинского вояжа в Китай.

По мнению политолога, для Путина данный визит, первый международный после его "инаугурации", стал политической демонстрацией разворота России на Восток. Для Китая, отмечает эксперт, это являлось приемлемым, поскольку он выстраивает свою зону влияния.

"С точки зрения геополитики – это тот самый многополярный мир, о котором Си говорил на брифинге. Только в китайском понимании, речь, скорее всего, о двуполярном мире КНР — США", – считает Игар Тышкевич.

С точки зрения конкретики, по большому счету, стороны ни о чем прорывном не договорились, считает он.

"Россия хотела участия Китая в строительстве газопровода через Монголию. Но, хоть газовые вопросы и затрагивались, договоренностей тут, похоже, нет от слова "совсем". КНР не против, чтоб РФ строила новую трубу. Но – за свои деньги. А будут ли китайцы покупать этот газ – вопрос. Поднималась тема платежей. Китай начал притормаживать их для россиян по импорту китайских товаров. Ранее платежи проходили в трех валютах: доллары, рубли, юани.

КНР интересует распространение юаня. И когда РФ стала достаточно зависима от китайского импорта, Пекину легко стало создать проблему платежей в долларах (ссылаясь на западные санкции), педалируя переход на другие валюты. А сейчас, когда сальдо российско-китайской торговли в пользу КНР, там не видят смысла накапливать у себя рубли. И Пекин стимулирует Москву на переход в расчетах в юанях. Возникают проблемы с рублевыми переводами", – поясняет Игар Тышкевич.

Для РФ, продолжает он, естественным интересом является увеличение доли оплаты в российских рублях. Но тут интересы ее и Китая – прямо противоположны. Так что и по этой теме не договорились.

"Что касается ситуации в Украине, тут, похоже, пока КНР также остается при своем мнении. Судя из выступления Си на совместной пресс-конференции с Путиным, китайский лидер говорил, что и Пекин, и Москва выступают за политическое решение, за мирное урегулирование. В то же время руководитель КНР акцентировал, что такое урегулирование должно быть, согласно принципам территориальной целостности.

В сторону России сыграло разве что уточнение, что еще и – "с учетом обеспокоенности зонами безопасности для других государств". Получается, российская позиция устами Си озвучена не была. Тогда как в заявлениях об израильско-палестинском конфликте – конкретики достаточно много", – подчеркивает Игар Тышкевич.

Он акцентирует, что упоминались также интересы Китая в развитии сотрудничества с РФ по логистике. Причем, отдельно подчеркивалась тема портов.

"Для КНР важен северо-морской путь. Но китайцы готовы туда входить в особом формате. В РФ есть такое понятие как "территории опережающего развития" (ТОР). Не просто свободная экономическая зона, но – территория, на которой ограниченно действует российское миграционное и налоговое законодательство. Фактически – государство в государстве. Таких ТОР на Дальнем Востоке создано немало. И в большинстве из них ключевую скрипку играют китайцы.

Так что для КНР в рамках северо-морского пути важен вход именно через такие ТОРы, что позволяет выстраивать свою логику функционирования этого пути в принципе. В России, насколько я понимаю, этого боятся. Пока создали совместную рабочую группу, которая будет данный вопрос обсуждать. Но договоренностей пока нет", – констатирует эксперт.

Ну, а то, что российские СМИ не слишком оптимистично освещают результаты путинского визита в Китай, концентрируясь на эмоциональной оценке в стиле "встретились лидеры двух великих держав", свидетельствует об отсутствии каких-либо прорывов, считает Игар Тышкевич.

Он резюмирует: Китай и далее будет наблюдать за действиями России – как на международной арене (ему выгодно, когда РФ ставит под сомнение старые нормы сдержек и противовесов), так и в Украине. Для Пекина, как и для Вашингтона, важным является китайско-американский проект. И на моменте, когда КНР и США договорятся о неком формате существования, возможна более активная позиция Пекина, в том числе по Украине, прогнозирует эксперт.