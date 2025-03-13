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Разбогатеете без сигарет? Как быстро удастся насобирать 1000 долларов, если бросить курить

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Какие суммы можно собрать, если бросить курить Новость обновлена 13 марта 2025, 10:39
Какие суммы можно собрать, если бросить курить. Фото Открытые источники

Ежедневные отложения до 130 гривен за год принесут до 1140 долларов

Курение — удовольствие не из дешевых, особенно, когда скоро пачка сигарет в Украине подорожает до 40 гривен. Но если бросить это дело, то за определенный период времени можно собрать кругленькую сумму и стать владельцем авто.

Ранее "Телеграф" проанализировал цены на популярные пачки сигарет в украинских торговых сетях, в том числе Marlboro, Lucky Strike и Davidoff. Стоимость этих товаров местами составила 135 гривен.

Если не тратить ежедневно в среднем 125,81 гривны за пачку Marlboro, то за месяц, в котором 30 дней, можно собрать 3774,3 гривны. Согласно актуальному курсу продажи наличного доллара в 41,65 гривны это равняется 90,7 доллара. За полгода украинец получит 22 960,4 гривны, то есть 551,3 доллара, а за год – 45 920,65 гривен, а именно 1 102,54 доллара.

В случае, если Marlboro заменить на Lucky Strike, что в среднем стоит 129,72 гривны, то за месяц можно сэкономить до 3 891,6 гривны, то есть 93,436 доллара, за полгода будет 23 673,9 гривны, а именно 568,4, а за 365 дней — 47 347,8 гривны, что равно 1 136,8 доллара.

Тем временем средняя стоимость Davidoff составляет 117,2 гривны и эта пачка является самой дешевой из предложенных. Соответственно, если:

  • не курить месяц, то сумма отложений составит 3516 гривен — 84,42 доллара;
  • полгода — 21 389 гривен, то есть 513,54 доллара;
  • год – 42 778 гривен – 1027,08 доллара.

Если продолжить экономить еще год, то сумма получится более 2 тысяч долларов. На них можно приобрести автомобиль.

Напомним, "Телеграф" ранее узнавал, сколько нужно времени, чтобы украинцу накопить 10 тысяч долларов, если сумма отложений равна двум пачкам масла.

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