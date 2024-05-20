Вертолет с президентом Ирана Раиси нашли: СМИ пишут, что никто не выжил (фото, видео)

В районе поисков работают 73 спасательные группы

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси мог полностью сгореть во время посадки. Скорее всего, все пассажиры погибли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника. Там сейчас ведутся поисковые работы на месте крушения. Официально информация о смерти президента Ирана Раисе пока не подтверждена.

"Мы видим обломки, и ситуация выглядит не очень хорошо. С момента обнаружения места падения среди пассажиров вертолета не было обнаружено никаких признаков жизни", — сказал глава Красного Полумесяца Ирана Пирхоссейн Коливанд государственному телевидению.

Добавим, стало известно, что вертолет с президентом Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдоллахяном разбился в густом лесу на востоке Азербайджана. Об этом сообщает местное издание mehrnews.

На видео – обломки вертолета. Кадры иранского агентства Fars.

После многочасовых поисковых операций глава Общества Красного Полумесяца Ирана (IRCS) Пирхоссейн Коливанд заявил, что местонахождение разбитого вертолета с президентом Рейси было обнаружено.

Фото с места падения вертолета Ибрагима Раиси

TasnimNews — Присутствие спасательных сил на месте падения вертолета

Поисково-спасательные группы Красного Полумесяца добрались до места аварии вертолета, на борту которого находился президент Раиси, сообщил Коливанд. В районе поисков работают 73 спасательные группы, оснащенные современным и специализированным оборудованием. Несмотря на погодные условия, поисковая операция продолжалась со вчерашнего вечера.

Что предшествовало

Днем 19 мая в иранских СМИ появилось сообщение о том, что вертолет президента страны Ибрагима Раиси потерпел крушение. Работы по поиску места аварии продолжаются.

В Иране утверждают, что смогли поймать сигнал с разбитого вертолета, на котором летел президент страны Ибрагим Раиси и телефон одного из членов экипажа. Об этом утверждает командующий Корпусом стражей исламской революции в провинции Восточный Азербайджан.

"Телеграф" решил напомнить о том, кто такой Раисе. А сейчас рассказать, почему им недовольны на Западе и в Украине.