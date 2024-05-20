Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси подтвердили: все подробности

Раиси и его сопровождение направлялись в Тебриз

Местные иранские издания утверждают, что Ибрагим Раиси мог погибнуть во время крушения вертолета на границе с Азербайджаном. Гибель президента Ирана подтвердили в стране

Причиной этого стало то, что вертолет врезался в гору из-за сложных погодных условий и плохой видимости. Об этом сообщает издание Mehr.

Там отметили, что кроме президента Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Издание TasnimNews пишет, что Раиси и его сопровождение направлялись в Тебриз на вертолете после церемонии ввода в эксплуатацию плотины Кизгалааси, которая состоялась в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Эбрахима Раиси и его делегации во время крушения вертолета.

Момент официального объявления о мученической смерти аятоллы Раиси в храме имама Резы (AS)

"Телеграф" ранее рассказывал, кто такой Ибрагим Раисе, а заодно и о том, почему им недовольны на Западе и в Украине.