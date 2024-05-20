"Тегеранский мясник" и самозваный аятолла: что известно о погибшем президенте Ирана Ибрагиме Раисе

Раиси был верным слугой режима аятолла с момента его создания

В Иране подтвердили гибель президента Ибрагима Раиси в результате авиакатастрофы 19 мая. Среди обломков его вертолета, который был найден в горах провинции Восточный Азербайджан, живых нет, так что очередной союзник российского диктатора Владимира Путина распрощался с жизнью.

"Телеграф" собрал все, что известно об иранском президенте, которого эксперты-иранисты называют одним из самых политически некомпетентных лидеров Ирана.

Раиси родился 14 декабря 1960 года в провинции Мешхед. Родом он из персидской семьи, то есть – представитель этнического большинства Ирана. О ранних годах Раисе и его учебе почти ничего не известно – в частности, он утверждал позже, что имел докторскую степень частного права в университете Мотахари, но подтверждений этому нет. Также он учился у ряда известных иранских мусульманских духовных наставников, но неизвестно, получил ли он статус аятоллы – впрочем, это не помешало ему самовольно провозгласить себя аятоллой незадолго до выборов президента Ирана в 2021 году.

В 1979 году, когда произошла Исламская революция, Раиси было 19 лет. Он активно поддержал революцию, и с этого момента начался активный карьерный старт молодого исламиста в судебной системе режима аятолл. Так, в 1981 году в возрасте 21 года он стал прокурором провинции Карадж, чуть позже – прокурором провинции Хамадан (одновременно). В 1985 году получил должность заместителя прокурора Тегерана, а в 1988, будучи уже приближенным к диктатору Хомейни, получил специальные судебные полномочия.

Раиси называют одним из архитекторов массовых казней политических заключенных в Иране в 1988 году. Тогда было казнено, по разным данным, от 2800 до более 30 тысяч человек. Казнили в основном политических противников власти режима аятолл – коммунистов, монархистов, моджахедов и других. Казни проводились круглосуточно, доходило до того, что людей вешали на подъемных кранах по шесть в связке. Именно за эту кровавую бойню Раиси получил от власти аятолл благосклонность, а от людей – прозвище "Тегеранский мясник".

За свои верность и жестокость в 1989 году стал прокурором Тегерана, был им до 1994 года, когда возглавил Генеральную инспекционную службу. Побывал первым заместителем судьи Ирана, а также с 2014 по 2016 годы – генеральным прокурором Ирана.

Поскольку в Иране теоретически возможны "свободные выборы", пытался в 2017 году стать президентом Ирана. Однако проиграл действующему президенту Хасану Рухани. Повторно принял участие в выборах в 2021 году, где победил в условиях жесткого давления режима на всех его конкурентов – власти не допустили того, чтобы на выборах кандидатом стал кто-либо, кто мог бы угрожать победе Раиси.

Интересно, что в 2019 и 2020 годах Раиси неоднократно называли наиболее вероятным преемником нынешнего лидера Ирана, аятоллы Хаменеи. О такой возможности свидетельствовало, как ему дали выиграть президентские выборы. Но существует другое мнение.

"Казалось, Раиси был избран именно потому, что он никогда не мог быть серьезным соперником Хаменеи. В 2017 году он проявил себя совершенно не харизматичным в предвыборных дебатах против тогдашнего президента Хасана Рухани. Время его пребывания в должности с 2021 года также свидетельствует не только про его чистую некомпетентность, но и о его политической нерелевантности. Некоторые называют его невидимым президентом. Во время движения "Женщины, жизнь, свобода", всколыхнувшего Иран с 2022 по 2023 годы, немногие протестующие потрудились выкрикивать лозунги против Раиси, потому что они знали, что настоящая власть находится в других руках", – написал в своей колонке для The Atlantic старший преподаватель истории и политологии в Университете Клемсона Араш Азизи.

Также Раиси находился под санкциями США. С 2022 г. он активно помогал налаживать контакты режима аятолл и российских террористов. Проводил неоднократные встречи с диктатором Путиным и представителями российского правительства. Кроме того, Раиси неоднократно публично поддерживал Россию, а также заявлял о готовности Ирана стать "посредником" в мирных переговорах между Украиной и российскими оккупантами.

Напомним, что днем 19 мая в иранских СМИ появилось сообщение о том, что вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел крушение. В некоторых СМИ раздалось мнение, что авария не была случайной. Ведь Иран – это не та страна, где президент может погибнуть в результате простого несчастного случая. Однако с другой стороны всем известно, в каком плачевном состоянии находится иранская авиация из-за санкций и международной изоляции.