"Хочуть другий фронт ": прем’єр-міністр Грузії знову дорікає Україні війною з Росією

На тлі війни в Україні процвітає корупція, скасовані вибори і не тільки

Грузинський прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе розкритикував слова протестувальників проти закону про "іноагентів" про те, що вони "заздрять українцям". У відповідь він перерахував проблеми України.

Про це пише "Эхо Кавказа", посилаючись на його виступ під час засідання уряду. Прем’єр заявив, що опоненти влади хочуть "українізації Грузії".

Зазначається, що один зі співлідерів акцій протестів у своїй промові заявив, що грузинське громадянське суспільство заздрить українцям. Кобахідзе у відповідь сказав, що нібито протестувальники "хочуть відкрити у Грузії другий фронт", проте влада всіляко їм перешкоджає, задля збереження миру.

"Хочу ще раз нагадати усім, що означає розділити долю України і яка зараз ситуація в Україні", – заявив прем'єр-міністр.

Він нагадав про десятки тисяч загиблих військових та цивільних внаслідок війни, і про те, що близько 10 мільйонів українців змушені були залишити свої домівки і переїхали на нове місце або в межах України, або за кордон. За його совами, це знищення генофонду України. І він не розуміє, чому заздрять опоненти.

"Економіка зруйнована, лише за перший рік у них було спадання економіки на 30%, а це означає повну катастрофу. Інфраструктура зруйнована, сьогодні Росія окупує у 2,5 раза більше території, ніж на початку війни. На тлі війни в Україні процвітає корупція, скасовані вибори, політичний плюралізм, свобода ЗМІ, усе, що пов’язано із загальною концепцією демократії. Представники колективного "Національного руху" цьому заздрять і хочуть бачити це у Грузії", – заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, що парламент Грузії проголосував за скандальний закон про "іноагентів", або так званий "російський закон". Він передбачає створення відкритого реєстру агентів іноземного впливу, до якого буде внесено всі ЗМІ та некомерційні юридичні особи.

Раніше "Телеграф" писав, що президентка Грузії наклала вето на скандальний закон про "іноагентів".