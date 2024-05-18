Народное недовольство подействовало? Президент Грузии наложила вето на скандальный закон об "иноагентах"

Закон не подлежит никакому изменению или совершенствованию

В Грузии на закон "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого вспыхнули мощные протесты, было наложено вето президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что этот закон противоречит Конституции страны и всем европейским стандартам.

Об этом сообщает NEWGEORGIA. Вето было передано парламенту и предусматривает полную отмену закона.

"Этот закон по сути является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам. Он препятствует европейскому пути. Вето сегодня будет передано в парламент. Закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию, он должен быть отменен", — заявила Саломе Зурабишвили .

Заметим, что закон предусматривал создание открытого реестра агентов иностранного влияния, в который будут внесены все СМИ и некоммерческие юридические лица. Он фактически копирует аналогичный закон РФ об "иноагентах".

В понедельник, 13 мая, юридический комитет парламента принял законопроект о "иноагентах" в третьем чтении. Это было сделано всего за 67 секунд. Но после этого президент пообещала, что наложит на него вето.

Ранее "Телеграф" писал, что расспросил бывшую главу Нацполиции Украины, а теперь члена грузинского парламента Хатию Деканоидзе о событиях в Грузии и скандальном законе.