Под крики протестующих: в Грузии приняли скандальный закон об "иноагентах", что там происходит (видео)

Митингующие не спешат расходиться

Парламент Грузии проголосовал за скандальный закон об "иноагентах". Документ был принят в окончательном, в третьем чтении.

За соответствующий законопроект проголосовали 84 депутата. Против — 30 парламентариев.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на законопроект. В то же время у провластной партии "Грузинская мечта" имеется достаточно голосов, чтобы преодолеть вето.

Стоит отметить, что в грузинской столице у здания парламента с самого утра продолжается акция протеста против принятия этого закона. Митингующие бурно отреагировали на принятие документа.

Они начали стучать в установленные возле входа в здание металлические щиты. На данный момент участники акции не расходятся.

Кроме того, протестующие попытались сломать одно из ограждений парламента, за которым находится спецназ. В свою очередь лидеры оппозиции призывают устроить общенациональную забастовку.

Напомним, что 9 апреля в Грузии вспыхнула волна массовых протестов после того, как лидер парламентского большинства "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что его партия во второй раз внесет в парламент законопроект об "иностранных агентах" или так называемый "российский закон". Он предусматривает создание открытого реестра агентов иностранного влияния, в который будут внесены все СМИ и некоммерческие юридические лица.

Ранее бывшая глава Нацполиции Украины, а теперь член грузинского парламента, Хатия Деканоидзе рассказала "Телеграфу" о скандальном законопроекте и о протестах в стране.