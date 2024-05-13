Студенческий бойкот, избиение людей и задержанные иностранцы: какая ситуация в Грузии сейчас (фото, видео)

Задержано трое иностранцев, среди них есть россияне

В понедельник, 13 апреля, в Грузии продолжаются протесты против закона об иноагентах, который рассмотрел и поддержал в третьем чтении юридический комитет парламента. Студенты вузов массово бойкотировали занятия, а преподаватели подписали совместное заявление в их поддержку.

Об этом сообщают местные каналы. Также отмечается, что уже задержаны более 20 протестующих, среди которых трое – граждане иностранных стран, в том числе США и России.

"Посольства Соединенных Штатов Америки и Швейцарской конфедерации уже проинформированы о задержании указанных лиц", – говорят в Министерстве внутренних дел.

Отметим, что 13 апреля к протестам присоединились студенты из основных вузов Грузии. Они не пришли на занятия в учебные заведения Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Более ста профессоров и преподавателей Тбилисского государственного университета подписали совместное заявление в поддержку студентов.

Заметим, что в 06:00 (05:00 по киевскому времени) силовики начали оттеснять протестующих с верхних улиц и освободили вход в парламент. Во время этого произошло "жестокое задержание" нескольких протестующих. Известно о 20 людях, среди которых трое — иностранцы.

Напомним, что 9 апреля в Грузии вспыхнула волна массовых протестов после того, как лидер парламентского большинства "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что его партия во второй раз внесет в парламент законопроект об "иностранных агентах" или так называемый "российский закон". Он предусматривает создание открытого реестра агентов иностранного влияния, в который будут внесены все СМИ и некоммерческие юридические лица.

Ранее "Телеграф" писал, что в Еврокомиссии прокомментировали протесты против "российского закона" в Грузии.