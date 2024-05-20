"Вечный позор": Нетаньяху прокомментировал решение прокурора МУС относительно выдачи ордера на его арест

Он назвал это возмутительным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ходатайство прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордеров на арест самого Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Он назвал это возмутительным решением.

Это станет вечным позором для Международного суда. Об этом Биньямин Нетаньяху сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Возмутительное решение прокурора МУС Карима Хана потребовать ордеры на арест демократически избранных лидеров Израиля является моральным оскорблением исторического масштаба. Это бросит вечный позор на международный суд", — написал израильский премьер.

Ранее президент Израиля Исаак Герцог назвал решение прокурора МУС возмутительным. Он заявил, что нельзя ставить на один уровень демократически избранных лидеров с террористами.

Министр иностранных дел Израиля также раскритиковал решение Карима Хана. Он сказал, что это "исторический позор, который запомнится навсегда".

Напомним, 20 мая главный прокурор МУС Карим Хан подал ходатайство о выдаче ордеров на арест двух лидеров Израиля и трех лидеров ХАМАС. В официальном сообщении он отметил, что у него есть основания считать этих лиц причастными к преступлениям против человечности. Прокурор подал ходатайство об аресте Биньямина Нетаньяху, Йоава Галанта и трех лидеров террористической группировки ХАМАС, а именно Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа и Исмаила Хания.

В окружении израильского премьера резко отреагировали на данную новость. Решение прокурора назвали "позором в мировом масштабе" и "лицемерием без границ".

Ранее "Телеграф" сообщал, почему для Украины важны ордера МКС на арест военных преступников РФ. На это есть четыре причины, которые назвал генеральный прокурор Андрей Костин.