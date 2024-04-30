Под суд в Гааге не хочет — Нетаньяху обратился за помощью к Байдену: как отреагировали США

МУС не имеет юрисдикции в этой ситуации, и мы не поддерживаем его расследование, подчеркнули в Штатах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой предотвратить выдачу Международным уголовным судом в Гааге (МУС) ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, среди которых может быть и сам Нетаньяху. Члены Конгресса обеих партий также уже предупредили МУС, что в случае выдачи ордеров на арест чиновников Израиля, Соединенные Штаты "отомстят", для этого разрабатывается соответствующее законодательство.

МУС расследует обвинения в военных преступлениях как против израильских военных, так и против палестинских боевиков, начиная с 2014 года. Axios со ссылкой на информаторов пишет, что в Белом доме отказались комментировать разговор Нетаньяху с Байденом. При этом там подчеркнули, что "МУС не имеет юрисдикции в этой ситуации, и мы не поддерживаем его расследование".

В то же время, несколько законодателей-демократов, которые критиковали Израиль имеют другое мнение. Они заявили, что давать оценку потенциальным ордерам до того, как они будут обнародованы, преждевременно.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге может обвинить израильское правительство в излишне жестком ответе на теракт 7 октября 2023 года, а также в препятствовании поступлению гуманитарной помощи в Сектор Газа. Нетаньяху 26 апреля в своей публикации в соцсетях подверг критике действия суда в Гааге, назвав их опасными и недопустимыми.

Как сообщал "Телеграф", война Израиля против ХАМАС, которая идет на территории сектора Газа, не закончится, пока террористическую группировку не удастся полностью расформировать. Именно эту цель намерены преследовать военные ЦАХАЛ.