Взрывная волна как от прилета: в Колумбии загорелся склад с пиротехникой (впечатляющие видео)

В соседних домах выбило стекло

В городе Соача, который находится в 20 км от колумбийской столицы Боготы, прогремели мощные взрывы на предприятии по производству фейерверков. После этого начался пожар на складе пиротехники El Vaquero, есть много пострадавших и одна погибшая.

По последним данным, разные травмы получили 29 человек. Известно о погибшей женщине, сообщает издание El Colombiano.

Взрывы раздались 22 мая примерно в 16:00. На предприятии начался пожар. Это здание находится рядом с Южным шоссе, между микрорайонами Шор и Дукалес. В соседних домах вылетело стекло из окон.

На место выехали пожарные из Кундинамарки и Боготы, а также медики. Участок вблизи завода оцепили, власти просили местных жителей обходить этот район.

В 19 часов капитан Альваро Фарфан из пожарной части Кундинамарки сообщил о жертве. В результате пожара погибла женщина. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Отметим, что пороховой завод El Vaquero является одним из известнейших в Колумбии. Офисы предприятия находятся в 20 департаментах. Его продукция используется для пиротехнических шоу.

Склад пиротехники El Vaquero находится в городе недалеко от столицы

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