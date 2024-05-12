В Варшаве горит огромный торговый центр: масштабы пожара невероятные (фото и видео)
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Спасательные работы проводят 50 подразделений
В Варшаве произошел масштабный пожар в крупной торговом центре. Все люди, находившиеся на объекте и прилегающей территории, были эвакуированы. На месте работают спасатели.
Инцидент случился в воскресенье, 12 мая, по улице Марывильская, 44 в обширном комплексе с 1400 магазинами и пунктами обслуживания. Об этом сообщает Onet.
"Горит более 80 процентов зала. Спасательные работы проводят 50 подразделений, в том числе химико-экологическая спасательная группа", — сказали в штабе Государственной противопожарной службы.
Как сообщили спасатели, в результате сильного возгорания конструкция крыши частично обрушилась. Работы по ликвидации пожара будут длиться еще минимум несколько часов.
"У нас нет информации о пострадавших. Работы по тушению пожара продолжаются, операция сложная, на месте оказалось много легковоспламеняющихся материалов. Я думаю, что работы по тушению пожара продолжатся в течение следующих нескольких часов", — сказали в пожарном команде Варшавы.
На месте происшествия работают более 50 пожарных расчётов. Масштабы возгорания просто невероятные.
Жителей Варшавы просят воздержаться от прогулок в районе пожара из-за увеличенного количества пыли в воздухе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве вспыхнул пожар в ТРЦ "Cosmo". Предварительно, возгорание произошло в детской комнате.