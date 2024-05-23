Вибухова хвиля як від прильоту: у Колумбії загорівся склад із піротехнікою (вражаючі відео)

У сусідніх будинках повибивало скло

У місті Соача, яке знаходиться у 20 км від колумбійської столиці Боготи, прогриміли потужні вибухи на підприємстві з виробництва феєрверків. Після цього розпочалась пожежа на складі піротехніки El Vaquero, є багато постраждалих та одна загибла.

За останніми даними, різні травми отримали 29 людей. Відомо про загиблу жінку, повідомляє видання El Colombiano.

Вибухи пролунали 22 травня приблизно о 16:00. На підприємстві почалась пожежа. Ця будівля знаходиться поруч з Південним шосе, між мікрорайонами Шор і Дукалес. У сусідніх будинках повилітало скло з вікон.

На місце виїхали пожежники з Кундінамарки та Боготи, а також медики. Ділянку поблизу заводу оточили, влада просила місцевих жителів оминати цей район.

О 19-й годині капітан Альваро Фарфан з пожежної частини Кундінамарки повідомив про жертву. Внаслідок пожежі загинула жінка. Обставини та причини інциденту з’ясовують.

Зазначимо, що пороховий завод El Vaquero є одним з найвідоміших у Колумбії. Офіси підприємства розташовані у 20 департаментах. Його продукцію використовують для піротехнічних шоу.

Склад піротехніки El Vaquero знаходиться у місті неподалік від столиці

Раніше "Телеграф" повідомляв про пожежу у будівлі біржі в Копенгагені. Це не просто споруда, а символ бізнесу. Цікаво, що подія сталась рівно через 5 років після масштабної пожежі в Соборі Паризької Богоматері.