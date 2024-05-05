Авто сгорело до прибытия пожарных: в Польше в ДТП погибли два украинца (фото, видео)
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Свидетели аварии пытались спасти мужчин
В Варшаве произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем BMW. В результате погибли два гражданина Украины, а также один гражданин Беларуси.
ДТП произошло в пятницу, 3 мая, пишет RMF24. Однако подробности инцидента появились накануне.
Автомобиль врезался в дерево и загорелся. На месте происшествия работали пожарные, а движение по улице было перекрыто на несколько часов.
Еще до прибытия пожарной бригады другие водители пытались потушить огонь с помощью собственных автомобильных огнетушителей. Однако пламя было слишком сильным. Когда прибыли пожарные, автомобиль уже был полностью охвачен огнем.
Представители местной прокуратуры установили, что в результате аварии погибли трое мужчин. Скорее всего, два из них украинцы, еще один – белорус.
Предварительные выводы указывают, что причиной аварии стало превышение скорости и потеря контроля над автомобилем. Дело расследуется по факту убийства по неосторожности и смертельного ДТП.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 29 марта, в городе Ополе, на западе Польши, в страшном ДТП погиб 18-летний юноша из Украины. Сообщается, что польская полиция пыталась остановить автомобиль, за рулем которого сидел украинец, из-за нарушения правил дорожного движения. Однако парень не отреагировал, попытался скрыться и на огромной скорости врезался в опору светофора.